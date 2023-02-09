Ветеран армии Соединенных Штатов Америки Ноктис Дрейвен указал на желание пожать руку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.
Согласно имеющейся информации, Дрейвен встал на сторону Кремля касательно специальной военной операции на украинской территории. Он подчеркнул, что Путин сделал достаточно много для граждан своего государства и для международной арены.
«Сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине», — добавил американский ветеран армии.
Прежде сообщалось, что на фоне землетрясения в Турции Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Анкары Реджепом Тайипом Эрдоганом.