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Американский ветеран армии Дрейвен указал на свое желание пожать руку Путину

Политика
Американский ветеран армии Дрейвен указал на свое желание пожать руку Путину

Ветеран армии Соединенных Штатов Америки Ноктис Дрейвен указал на желание пожать руку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter.

Согласно имеющейся информации, Дрейвен встал на сторону Кремля касательно специальной военной операции на украинской территории. Он подчеркнул, что Путин сделал достаточно много для граждан своего государства и для международной арены.

«Сказал бы ему, что я и другие изо всех сил пытаемся вытащить остальных из пропагандистской матрицы к истине», — добавил американский ветеран армии.

Прежде сообщалось, что на фоне землетрясения в Турции Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Анкары Реджепом Тайипом Эрдоганом.

#Реджеп Тайип Эрдоган #путин #россия #США

Трансляция медиагруппы "Патриот"