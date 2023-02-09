В зоопарке Екатеринбурга появился любопытный и игривый каракал Хьюго

Новый питомец появился в екатеринбургском зоопарке — это любопытный и игривый каракал по кличке Хьюго.
Его привезли еще в октябре 2022 года, однако он месяц находился на карантине, а затем еще некоторое время привыкал к незнакомой обстановке, скрываясь от любопытных глаз. Теперь же посмотреть на Хьюго может любой желающий.
«Сейчас Хьюго полностью обжился и регулярно прогуливается по своей комнате и занимается с предложенными игрушками», — рассказали в пресс-службе зоопарка.
В вольере у каракала есть деревья, а также укрытие и большое колесо, в котором он любит бегать. По словам сотрудников, Хьюго предпочитает есть курицу, однако не отказывается от рыбы, говядины, субпродуктов и яиц.
Парк львов под Клином ранее спас из передвижного зоопарка измученную и отощавшую пуму. Животное несколько лет было вынуждено жить в тесной клетке и питаться одной курицей, передает телеканал «360».