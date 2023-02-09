Аналитик Focus указал на провал антироссийских санкций Запада

Западные страны приняли множество формальных ограничений и рестрикций в отношении России, однако политика давления на российскую экономику оказалась провальной. К такому мнению пришел аналитик Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.
Специалист указал, что мировые эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают обратной тенденции. Они выпустили прогноз, в котором говорится, что российская экономика может обогнать немецкую по темпам роста.
Основной причиной такого положения дел специалист считает то, что страна в действительности не оказалась отрезанной от мирового рынка. Это позволило поддержать уровень потребления и торговли за счет азиатского рынка.