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Аналитик Focus указал на провал антироссийских санкций Запада

Экономика
Аналитик Focus указал на провал антироссийских санкций Запада

Западные страны приняли множество формальных ограничений и рестрикций в отношении России, однако политика давления на российскую экономику оказалась провальной. К такому мнению пришел аналитик Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

Специалист указал, что мировые эксперты Международного валютного фонда (МВФ) ожидают обратной тенденции. Они выпустили прогноз, в котором говорится, что российская экономика может обогнать немецкую по темпам роста.

Основной причиной такого положения дел специалист считает то, что страна в действительности не оказалась отрезанной от мирового рынка. Это позволило поддержать уровень потребления и торговли за счет азиатского рынка.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"