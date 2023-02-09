Зеленский: Макрон изменил свое отношение к России в рамках спецоперации на Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский дал неожиданную оценку своему коллеге из Франции Эммануэлю Макрону на фоне российской спецоперации.
Политик выразил уверенность в том, что взгляды французского лидера на отношения с Москвой претерпели серьезные изменения. Теперь он совершенно иначе воспринимает действия Кремля на украинской земле. Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе общения с журналистами Le Figaro.
«Я думаю, что он изменился, и на этот раз изменился по-настоящему», — сказал политик.
При этом президент Украины рассказал, что именно благодаря Макрону киевский режим в скором времени получит западные танки.
Ранее Зеленский вновь попросил у своих европейских партнеров военную помощь. На этот раз он потребовал предоставить ВСУ истребители.