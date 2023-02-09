Зеленский: Макрон изменил свое отношение к России в рамках спецоперации на Украине

Политик выразил уверенность в том, что взгляды французского лидера на отношения с Москвой претерпели серьезные изменения. Теперь он совершенно иначе воспринимает действия Кремля на украинской земле. Соответствующее заявление Зеленский сделал в ходе общения с журналистами Le Figaro.