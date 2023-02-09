Читатели британского издания Daily Mail возмутились поступком украинского президента Владимира Зеленского во время выступления в парламенте Британии.
Речь идет о словах благодарности главы Украины за еще не поставленные истребители. Под статьей издания пользователи осудили свое правительство за потворство желаниям киевского руководства, передает РИА Новости.
«У нас нет денег для вооружения своей маленькой армии, а власти наверное думают, что у них есть денежное дерево», — пишет комментатор.
Участники дискуссии назвали британское правительство «марионетками Запада» и «тупыми разжигателями войны». Один из комментаторов констатировал, что в худшем случае конфликт может длиться годами, но все равно победу одержит Россия.
По мнению пользователя, Великобритания не должна ввязываться в этот конфликт, в противном случае есть большой «риск третьей мировой войны, к которой Англия не будет готова».