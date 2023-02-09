В Запорожье пресекли попытку убийства замглавы ВГА Бердянска Павла Ищука

Правоохранители пресекли покушение на замглавы ВГА Бердянска Павла Ищука в Запорожской области. Об этом журналистам сообщил представитель спецслужб.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на территории Запорожья были задержаны преступники, причастные к убийствам представителей власти в Бердянске. Все они оказались местными жителями, сейчас они дают признательные показания.
Установлено, что злоумышленники имеют отношение к убийству замначальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова и покушению на жизни коменданта города Артема Бардина, заместителя главы городской администрации Олега Бойко и его жены, а также к взрыву в представительстве партии «Единая Россия».