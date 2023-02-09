SpaceX ограничила использование ВСУ интернета Starlink для управления дронами

Доступ к сети спутниковой связи Starlink был ограничен для военных беспилотников украинской армии. Об этом заявила президент американской компании SpaceX Гвинн Шотвелл, передает Reuters.
Она подчеркнула, что специалисты разрабатывали спутниковую связь не для того, чтобы она могла стать оружием.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их (Вооруженных сил Украины) возможности, и мы это осуществили», — сообщила Шотвелл.
Кроме того, она добавила, что компания хочет, чтобы украинские дроны больше никогда не использовались в качестве наступательного оружия.