Лариса Гузеева раскритиковала СМИ из-за слухов о своей эмиграции

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева осудила журналистов, которые распространили слухи о ее эмиграции. Гневным постом она поделилась в социальных сетях.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале призналась, что находится в Тель-Авиве. Она подчеркнула, что не намерена навсегда покидать Россию.
«Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь. Боже мой, какие же дебилы, которые собирают сплетни», — резко высказалась Гузеева.
Кроме этого, 63-летняя артистка пошутила, что должна была, видимо, в письменной форме попросить разрешения на отъезд из России. Она дала понять, что заслужила отпуск за пределами родины.