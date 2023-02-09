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Лариса Гузеева раскритиковала СМИ из-за слухов о своей эмиграции

Шоу-бизнес
Лариса Гузеева раскритиковала СМИ из-за слухов о своей эмиграции

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева осудила журналистов, которые распространили слухи о ее эмиграции. Гневным постом она поделилась в социальных сетях.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале призналась, что находится в Тель-Авиве. Она подчеркнула, что не намерена навсегда покидать Россию.

«Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь. Боже мой, какие же дебилы, которые собирают сплетни», — резко высказалась Гузеева.

Кроме этого, 63-летняя артистка пошутила, что должна была, видимо, в письменной форме попросить разрешения на отъезд из России. Она дала понять, что заслужила отпуск за пределами родины.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"