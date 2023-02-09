Володин нарек Байдена террористом из-за распоряжения ликвидировать «Северные потоки»

Президента США Джо Байдена можно считать террористом, поскольку он отдал распоряжение о ликвидации «Северных потоков». Такой вывод сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик в своем Telegram-канале таким образом прокомментировал расследование американского журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона к диверсиям на российских газопроводах.
«Это стало акцией устрашения своих вассалов, которые решили развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», — отметил Володин.
Стоит отметить, что, по информации Сеймура Херша, Соединенные Штаты установили взрывные устройства под «Северные потоки» в ходе учений НАТО Baltops 22.