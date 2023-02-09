Аналитики Sohu объяснили страх Запада перед российскими ядерными торпедами «Посейдон»

Автор констатировал, что подобная реакция вполне оправдана, ведь главной особенностью торпеды является то, что ее трудно обнаружить и обезвредить. Также ее перевозчиком станет подводная лодка «Белгород», которая не так давно была введена в строй. Оружие могут применить для ударов по прибрежным городам противника или по его флоту, а у Запада нет мер для борьбы с этой системой.