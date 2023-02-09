Аналитики Sohu объяснили страх Запада перед российскими ядерными торпедами «Посейдон»

Известия о новых российских ядерных торпедах «Посейдон» вызвали резонанс среди западных экспертов. Об этом говорится в материале издания Sohu.
Отмечается, что в западной прессе посвятили много публикаций новому оружию, а их повествование было достаточно тревожным и даже нервным. Эксперты придерживаются мнения, что «Посейдоны» представляют реальную угрозу странам Запада, у которых есть выход к морю, передает «ПолитРоссия».
«"Посейдон" оснащен ядерной энергетической установкой и атомной боеголовкой. Торпеда развивает скорость до 200 километров в час и имеет огромный радиус действия», — сказано в статье.
Автор констатировал, что подобная реакция вполне оправдана, ведь главной особенностью торпеды является то, что ее трудно обнаружить и обезвредить. Также ее перевозчиком станет подводная лодка «Белгород», которая не так давно была введена в строй. Оружие могут применить для ударов по прибрежным городам противника или по его флоту, а у Запада нет мер для борьбы с этой системой.