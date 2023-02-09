INews: британский министр грубо ответил Зеленскому на просьбу об истребителях

Один из британских министров не сдержал эмоций, отвечая на вопрос о поставках истребителей для ВСУ, пишет издание INews.
Таким образом он отреагировал на просьбы президента Украины Владимира Зеленского.
«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — сообщил политик.
При этом дополнительные поставки вооружения обойдутся дорого для бюджета страны, сообщают источники INews. Украинский лидер ранее встретился с премьер-министром Риши Сунаком, который не исключил поставку самолетов. Также глава британского правительства дал поручение министру обороны Бену Уоллесу оценить, какие именно самолеты можно передать ВСУ.