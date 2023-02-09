Посол Дедов: новый договор между Москвой и Тегераном будет иметь стратегическое значение

В ходе разговора с журналистом РИА Новости он подчеркнул, что в документе будут рассмотрены ключевые сферы сотрудничества между государствами на ближайшее будущее. Отношения стран достаточно сильно изменились в лучшую сторону в последнее время, отметил Дедов.