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Посол Дедов: новый договор между Москвой и Тегераном будет иметь стратегическое значение

Политика
Посол Дедов: новый договор между Москвой и Тегераном будет иметь стратегическое значение

Новый договор между Тегераном и Москвой будет иметь стратегическое значение. Об этом с уверенностью заявил посол РФ в Иране Алексей Дедов.

В ходе разговора с журналистом РИА Новости он подчеркнул, что в документе будут рассмотрены ключевые сферы сотрудничества между государствами на ближайшее будущее. Отношения стран достаточно сильно изменились в лучшую сторону в последнее время, отметил Дедов.

«Важно, чтобы документ <…> отражал новые реалии двустороннего сотрудничества», — указал дипломат.

Прежде сообщалось, что Россия окажет гуманитарную помощь Ирану в связи с землетрясением. Подробности рассказал телеканал «360».

#двусторонние отношения #россия #иран

Трансляция медиагруппы "Патриот"