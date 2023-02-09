Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин ранее заявил, что «музыкантов» можно найти на самых тяжелых полях сражений в самых страшных и недоступных местах планеты. По его словам, смыслом жизни для бойцов ЧВК «Вагнер» является признание их побед, так как они сражаются за интересы России.