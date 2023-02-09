Пригожин подтвердил прекращение набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен ответил на запрос издания Live24. Журналисты отметили, что в их редакцию обращается большое количество заключенных. Они утверждают, что в исправительных учреждениях якобы больше месяца не производится набор в ЧВК «Вагнер». Предприниматель подтвердил их слова, заявив, что набор прекращен полностью.
«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — приводятся слова Пригожина на странице пресс-службы «Конкорда» в социальной сети «ВКонтакте».
Евгений Пригожин ранее заявил, что «музыкантов» можно найти на самых тяжелых полях сражений в самых страшных и недоступных местах планеты. По его словам, смыслом жизни для бойцов ЧВК «Вагнер» является признание их побед, так как они сражаются за интересы России.