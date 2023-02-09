Глава Белого дома Джо Байден признался, что его совершенно не волнует мнение американцев. Об этом стало известно 9 февраля.
Ранее сообщалось, что большая часть жителей США не поддерживает политический курс действующего руководителя государства. По словам американского лидера, данные опросов местного населения «не имеют значения». Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами CBS.
«Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос», — сказал Байден.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США является террористом, который приказал разрушить «Северные потоки». Об этом пишет телеканал «360».