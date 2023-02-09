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Байден признался, что его не волнует мнение американцев

Политика
Байден признался, что его не волнует мнение американцев

Глава Белого дома Джо Байден признался, что его совершенно не волнует мнение американцев. Об этом стало известно 9 февраля.

Ранее сообщалось, что большая часть жителей США не поддерживает политический курс действующего руководителя государства. По словам американского лидера, данные опросов местного населения «не имеют значения». Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентами CBS.

«Опросы больше не имеют значения. Нужно сделать 40-50 звонков по сотовому, чтобы получить соцопрос», — сказал Байден.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США является террористом, который приказал разрушить «Северные потоки». Об этом пишет телеканал «360».

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Трансляция медиагруппы "Патриот"