Украинский солдат записал на видео казнь российского военнопленного

Бойцы ВСУ сняли на камеру мобильного телефона жестокое убийство российского военнопленного. Солдату несколько раз выстрелили в голову, говорится в Telegram-канале RT.
На видео человек в военной форме по-украински спрашивает лежащего на земле пленного, из какого он подразделения. В ответ следует молчание, после чего злоумышленник делает несколько выстрелов в голову жертвы.
На кадрах можно рассмотреть еще двоих пленных, которые тоже лежат на снегу. Затем украинские военнослужащие начинают обсуждать гранату. По их словам, боеприпас находится у одного из пленных. Место и время записи видео не уточняется.