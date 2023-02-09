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Украинский солдат записал на видео казнь российского военнопленного

Происшествия
Украинский солдат записал на видео казнь российского военнопленного

Бойцы ВСУ сняли на камеру мобильного телефона жестокое убийство российского военнопленного. Солдату несколько раз выстрелили в голову, говорится в Telegram-канале RT.

На видео человек в военной форме по-украински спрашивает лежащего на земле пленного, из какого он подразделения. В ответ следует молчание, после чего злоумышленник делает несколько выстрелов в голову жертвы.

На кадрах можно рассмотреть еще двоих пленных, которые тоже лежат на снегу. Затем украинские военнослужащие начинают обсуждать гранату. По их словам, боеприпас находится у одного из пленных. Место и время записи видео не уточняется.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"