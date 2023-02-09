Сильный ветер и гололед накрыли Петербург под конец рабочей недели

Примечательно, что о гололеде и перепадах температур синоптики предупреждали заранее, однако коммунальные службы и власти Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым не успели предпринять необходимые меры. По словам петербуржцев, дороги должны быть обработаны соответствующим раствором. Но такое внимание со стороны властей наблюдается далеко не во всех дворах.