Сильный ветер и гололед накрыли Петербург под конец рабочей недели

Жителей Санкт-Петербурга ожидает очередное ухудшение погодных условий. Так, в пресс-службе ГУ МЧС по региону уже предупредили о сильном ветре и гололеде.
В прибрежных районах скорость порывов будет достигать 15 метров в секунду. Ведомство также объявило «желтый» уровень погодной опасности. Горожанам необходимо соблюдать бдительность и по возможности избегать поездок на личном транспорте.
Примечательно, что о гололеде и перепадах температур синоптики предупреждали заранее, однако коммунальные службы и власти Северной столицы во главе с губернатором Александром Бегловым не успели предпринять необходимые меры. По словам петербуржцев, дороги должны быть обработаны соответствующим раствором. Но такое внимание со стороны властей наблюдается далеко не во всех дворах.