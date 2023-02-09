Российская ПВО сбила девять украинских дронов над Брянской областью

Украинские войска ночью 9 февраля пытались атаковать Брянскую область с помощью дронов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.
Всего насчитывалось девять вражеских беспилотников. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила все дроны. По словам Богомаза, все произошло в Стародубском муниципальном округе.
Пострадавших и разрушений на земле в результате произошедшего нет. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за работу. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб Брянской области.
Ранее российская система ПВО сбила несколько беспилотников рядом с Бердянском на юге Запорожской области. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.