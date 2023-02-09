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Свыше десяти квартир оказались уничтожены в результате взрыва газа в Новосибирске

Происшествия
Свыше десяти квартир оказались уничтожены в результате взрыва газа в Новосибирске

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска уничтожил 15 квартир. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По обновленным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще шесть получили травмы. Спасатели продолжают разбирать завалы и оказывать помощь пострадавшим. Об этом передает ТАСС.

«В результате взрыва газа в одной из квартир произошло обрушение межэтажных перекрытий с первого по пятый этажи и пожар с пятого по третий этажи», — уточнил источник.

Предварительной причиной инцидента названа утечка газа или неисправность оборудования. Как отметили в экстренных службах, эпицентр находился в одной из квартир на третьем этаже.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"