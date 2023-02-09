Власти Новосибирска сообщили о взрыве газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в одном из пятиэтажных домов Новосибирска. Подробности сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Происшествие зафиксировано в Заельцовском районе Новосибирска. По информации губернатора Травникова, после взрыва газа последовало обрушение подъезда в пятиэтажном доме.
«Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Согласно предварительным данным, в результате взрыва газа пострадали четыре человека. Еще один житель числится погибшим. На месте работают экстренные службы Новосибирска.