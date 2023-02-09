Байден рассматривает свое участие в выборах президента США в 2024 году

Глава Белого дома Джо Байден готов претендовать на второй президентский срок, несмотря на свой преклонный возраст. Об этом заявил сам 80-летний глава государства в беседе с CBS, подчеркнув, что окончательное решение пока не принято.
По словам Байдена, его здоровье позволяет ему занимать пост президента. Глава Белого дома отметил, что в случае проблем со здоровьем он бы не стал скрывать информацию от американцев.
Байден неоднократно предполагал свое участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Однако официальных заявлений на этот счет от главы государства пока не прозвучало.