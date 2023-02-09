Клишас считает отказ США подавать иск по «Северным потокам» признанием вины в теракте

Отказ Соединенных Штатов от подачи судебного иска по «Северным потокам» является косвенным признанием вины за произошедший теракт. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Речь идет об обвинениях в адрес американской администрации и лично президента США Джо Байдена в их причастности к взрывам на «Северных потоках». По мнению Клишаса, если Белый дом решит уклониться от претензий, такой шаг будет означать признание вины Вашингтона за теракт.
«Если Белый дом уклонится от судебного разбирательства — это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на "Северном потоке" организовало правительство США», — заявил сенатор.
Клишас напомнил, что администрация США назвала данные обвинения ложью. Сенатор будет ждать, «подаст ли Белый дом в суд».