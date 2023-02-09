Клишас считает отказ США подавать иск по «Северным потокам» признанием вины в теракте

Речь идет об обвинениях в адрес американской администрации и лично президента США Джо Байдена в их причастности к взрывам на «Северных потоках». По мнению Клишаса, если Белый дом решит уклониться от претензий, такой шаг будет означать признание вины Вашингтона за теракт.

