Сатановский: Россия победит США, если начнет по их примеру нарушать правила

Россия сможет одержать победу над Соединенными Штатами в геополитическом противостоянии только одним способом – если Кремль откажется соблюдать правила и применит против Америки ее же оружие.
Об этом в эфире канала «Соловьев LIVE» заявил известный политолог и публицист, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Американцы, напомнил эксперт, всегда ведут против своих противников грязную игру и стараются ослабить и дестабилизировать конкурента, развязав на его границах локальные конфликты. Именно так они действуют и против России – создают по ее периметру очаги напряженности.
Москва ради того, чтобы взять верх над Вашингтоном, могла бы на время отойти от соблюдения незыблемых правил и воспользоваться тактикой США.
«Отбиться можно, только если мы действуем так же, создавая врагу проблемы внутри его собственного дома и на всей периферии, которую он в состоянии охватить. Везде, где есть возможность эти проблемы создавать, их необходимо создавать», – подчеркнул Сатановский.
Когда американская администрация будет вынуждена заниматься пожарами в собственном доме, ей станет не до того, чтобы думать о том, как еще осложнить жизнь России, уверен политолог.
Напомним, ранее Евгений Сатановский высказал мнение, что у Москвы есть только два способа гарантированно вразумить своего основного оппонента, ведь американцы реагируют только на угрозу физического уничтожения США и на ликвидацию ощутимого количества американских военнослужащих.
В сложившейся ситуации, когда России уже нечего больше терять, она, по мнению эксперта, должна говорить со Штатами на том единственном языке, который они понимают – на языке силы.
И для этого у Москвы есть, например, подводный ядерный беспилотник «Посейдон», который можно было бы демонстративно применить на каком-нибудь безлюдном острове в океане, чтобы Вашингтон понял, насколько серьезно настроена Россия.