Лавров прибыл в Хартум для встречи с представителями руководства Судана

Глава МИД России Сергей Лавров приехал в Судан с рабочим визитом. Информацией поделилась в Telegram-канале официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Лавров собирается встретиться с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али, главой и заместителем председателя Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Переговоры запланированы в Хартуме.
В рамках предстоящих встреч стороны обсудят главные аспекты многопланового сотрудничества двух стран, ряд международных и региональных проблем, а также пути решения кризисных ситуаций на территории Ближнего Востока и Африканского континента.
Отдельное внимание будет уделено организации второго саммита Россия — Африка. Проведение мероприятия запланировано на июль в Петербурге, пишет ТАСС.