CNN: Шольц и Зеленский прибыли в Париж для переговоров с Макроном

Канцлер Германии Олаф Шольц вечером 8 февраля прилетел в Париж, чтобы встретиться с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Об этом передает американский телеканал CNN.
Согласно информации журналистов, сейчас Шольц находится в Елисейском дворце, где через несколько часов пройдут его переговоры с французским и украинским лидерами. Зеленский также уже прилетел на встречу.
После переговоров в Елисейском дворце президент Украины отправится в Брюссель. Там 9 февраля пройдет саммит ЕС.