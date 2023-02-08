Путин встретился с членами Совбеза России на оперативном совещании

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.
Встреча российского лидера с членами Совета Безопасности состоялась поздно вечером 8 февраля. На заседании обсуждались вопросы развития инфраструктуры и меры по повышению пожарной безопасности.
В оперативном совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев. К обсуждению актуальных вопросов пригласили министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.