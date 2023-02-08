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Медведев: своим выступлением в Совбезе ООН Уотерс снес стену лжи Запада

Политика
Медведев: своим выступлением в Совбезе ООН Уотерс снес стену лжи Запада

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс ранее выступил на заседании Совбеза ООН. Его речь прокомментировал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

В своем обращении к музыканту политик сделал отсылки к песням группы Pink Floyd. В частности, речь идет о альбоме The Wall и хите Shine On You Crazy Diamond.

«В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — отметил Медведев.

На заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что провокаторы вынудили Россию начать операцию. Он также призвал Москву, Вашингтон и Киев сесть за стол переговоров.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"