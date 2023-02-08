Медведев: своим выступлением в Совбезе ООН Уотерс снес стену лжи Запада

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс ранее выступил на заседании Совбеза ООН. Его речь прокомментировал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.
В своем обращении к музыканту политик сделал отсылки к песням группы Pink Floyd. В частности, речь идет о альбоме The Wall и хите Shine On You Crazy Diamond.
«В ООН Роджер Уотерс сносит "стену" лжи, возведенную Западом. Сияй, безумный бриллиант!» — отметил Медведев.
На заседании Совбеза ООН Уотерс заявил, что провокаторы вынудили Россию начать операцию. Он также призвал Москву, Вашингтон и Киев сесть за стол переговоров.