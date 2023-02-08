Мощные взрывы прогремели вечером в центре Донецка

В центре столицы Донецкой Народной Республики прогремели три мощных взрыва, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Предположительно, в Донецке могла сработать система противовоздушной обороны.
Информации о пострадавших и возможных жертвах не приводилось. Сведений о разрушениях также не озвучивалось. Официальные власти республики пока никак не комментировали данные о взрывах.
Ранее украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, один из снарядов попал в здание бывшего кинотеатра «СТАЛЬ». На месте происшествия начался сильный пожар.