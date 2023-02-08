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Мощные взрывы прогремели вечером в центре Донецка

Происшествия
Мощные взрывы прогремели вечером в центре Донецка

В центре столицы Донецкой Народной Республики прогремели три мощных взрыва, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Предположительно, в Донецке могла сработать система противовоздушной обороны.

Информации о пострадавших и возможных жертвах не приводилось. Сведений о разрушениях также не озвучивалось. Официальные власти республики пока никак не комментировали данные о взрывах.

Ранее украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка, один из снарядов попал в здание бывшего кинотеатра «СТАЛЬ». На месте происшествия начался сильный пожар.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"