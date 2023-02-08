Премьер Италии Мелони запланировала встречу с Зеленским на саммите Евросоюза

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского союза. Информацию об этом передает агентство ANSA.
Как сообщили дипломатические источники, речь идет о саммите ЕС, который пройдет в четверг в Брюсселе. Джорджа Мелони рассчитывает провести переговоры с Владимиром Зеленским после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Известно, что украинский лидер будет в Париже в среду. Поездка Зеленского во Францию предваряет его участие в саммите Евросоюза.
Примечательно, что ранее Джорджа Мелони заявляла о намерении лично посетить Киев до 24 февраля. Однако каких-либо конкретных сроков поездки итальянский премьер не называла.