Премьер Италии Мелони запланировала встречу с Зеленским на саммите Евросоюза

Как сообщили дипломатические источники, речь идет о саммите ЕС, который пройдет в четверг в Брюсселе. Джорджа Мелони рассчитывает провести переговоры с Владимиром Зеленским после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.