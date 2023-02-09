«Благодарили через слово». Захарова рассказала, как в Мали ответили на действенную помощь РФ

Россия в сложный для Мали период оказала этой африканской стране такую серьезную поддержку, что во время визита туда российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, принимающая сторона «через слово» выражала свою благодарность.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как отметила Захарова, в ходе состоявшейся во вторник, 7 февраля, совместной пресс-конференции Сергея Лаврова и его малийского коллеги Абдулая Диопа журналисты задали главам внешнеполитических ведомств большое число вопросов.
«Действительно, был исторический визит, первый визит министра иностранных дел России в эту страну, есть что обсудить. И самое главное, обратите внимание на комментарии малийской стороны, которая, по-моему, через слово благодарила Россию за ту помощь, которую мы оказываем», – сообщила пресс-секретарь МИД РФ.
Мали, напомнила Захарова, пережила очень сложный период, став страной, которую «кинули» и в прямом, и в переносном смыслах этого слова.
Французы ушли из этой африканской страны, обманув ее напоследок и бросив один на один с теми проблемами, которые самостоятельно государство было не в состоянии преодолеть.
«Это и вопросы сохранения государственности из-за сложной внутриполитической обстановки, и борьба с экстремизмом и терроризмом, – объяснила Захарова. – Именно Россия пришла на помощь по просьбе малийской стороны, и малийская сторона вчера в ходе всех публичных мероприятий, я уж не говорю о переговорах за закрытыми дверями, благодарила Россию за то, что она пришла в таком экстренном плане на помощь».
Причем Россия оказывает Мали не какую-то рекламную, пропагандистскую или визуальную помощь, а помощь самую что ни на есть конкретную, действенную и эффективную, подчеркнула представитель ведомства.