Посольство России: отправка британских истребителей на Украину приведет к эскалации

Решение Великобритании отправить истребители на Украину обернется последствиями для Европы и всего мира в целом. С таким предупреждением выступило российское посольство в Лондоне, передает РИА Новости.
Передача боевых самолетов украинским войскам приведет к эскалации конфликта и увеличению числа жертв, напомнили в посольстве. По словам дипломатов, если этот сценарий воплотится в жизнь, то он будет на совести британских властей.
Газета Wall Street Journal ранее допускала, что Лондон может передать свои истребители Киеву в рамках военной помощи. По информации журналистов, британские власти обсуждают такую возможность.