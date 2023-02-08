«Ползучее подчинение». Зачем Украина и Литва переходят с русского на польский язык

Тогда на Банковой назвали сведения российской разведки фейковыми, но в январе экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что поляки думали о такой возможности. Теперь же Киев может сделать это самостоятельно — на фоне социально-экономического кризиса в стране и поражений ВСУ на фронте. Эксперты обратили внимание, что в Варшаве уже начинают оформлять официальные украинские документы и предлагают «принять» у себя культурные ценности соседнего государства.