Варшава медленно, но верно подчиняет себе соседние страны: на днях Украина и Литва одновременно объявили о желании усилить позиции польского языка в своих системах образования взамен русского. Об этом пишут эксперты аналитического портала RuBaltic.
По их мнению, такая тенденция является ироничной, учитывая то, что земли обоих государств в свое время находились под властью Речи Посполитой. Впрочем, горький исторический опыт ни Киев, ни Вильнюс, судя по всему, не беспокоит.
На Украине планируется включить польский язык в состав предметов местного аналога российского ЕГЭ. Вице-премьер страны Ирина Верещук считает объединение с поляками «залогом устойчивого развития и безопасности», а образование и язык — главными инструментами на пути к этой цели. По ее словам, Киеву следует переходить к конкретным действиям.
«Первый шаг — изучение языков стран-соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, надо начинать этот процесс уже сегодня», — убеждена вице-премьер.
Аналитики сочли рассуждения Верещук странными, напомнив о том, что на украинской территории польский язык распространен крайне слабо — родным его считают всего лишь около 20 тысяч человек. При этом русский таковым считают около трети украинцев, а в быту на нем общаются около 80% населения.
Однако власти не берут это в расчет и хотят насильственно вытеснить язык, преследуя, по мнению авторов статьи, две цели. С одной стороны, Киев может пытаться сделать из украинцев дешевую рабочую силу — тех же самых «крестьян-холопов», в которых их превращали предки современных поляков.
«Мол, если граждане Украины и так массово чинят сантехнику и собирают овощи в Польше, то почему бы их с детства не приучать к языку, на котором отдают команды паны-работодатели?» — задались вопросом аналитики.
С другой — Киев может готовиться отдать своему союзнику часть подконтрольных ему территорий, о чем еще в апреле прошлого года предупреждал директор СВР Сергей Нарышкин. Согласно его данным, Варшава и Вашингтон намереваются установить контроль над «историческими владениями» Польши на Западной Украине.
Тогда на Банковой назвали сведения российской разведки фейковыми, но в январе экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что поляки думали о такой возможности. Теперь же Киев может сделать это самостоятельно — на фоне социально-экономического кризиса в стране и поражений ВСУ на фронте. Эксперты обратили внимание, что в Варшаве уже начинают оформлять официальные украинские документы и предлагают «принять» у себя культурные ценности соседнего государства.
Аналогичным путем идет и Литва. Премьер-министр республики Ингрида Шимоните сообщила, что местные школы, где изучается второй иностранный язык, могут предложить ученикам выбрать польский язык вместо русского, хотя на последнем разговаривает 78% литовского населения.
«Все указывает на то, что официальная Варшава снова активизировала политику ползучего подчинения стран, земли которых некогда входили в состав Речи Посполитой. И, судя по всему, польские власти пользуются слабостью местных элит, чтобы оказывать на них максимальное влияние», — резюмировали аналитики.
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