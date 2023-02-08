«Реклама гей-фильма Netflix». В Сети высмеяли неловкие объятия Зеленского и Сунака

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Лондон, чтобы встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Фотография, на которой запечатлены теплые объятия двух политиков, стала поводом для насмешек со стороны пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры).
По данным украинских СМИ, 8 февраля запланировано выступление Зеленского перед парламентом. Также он будет наблюдать за маневрами ВСУ, которые они проводят на британских военных базах. В Соединенное Королевство военные прибыли на прошлой неделе, чтобы научиться управлять танками Challenger 2 — 14 боевых машин этого типа Киев поучит до конца марта.
Сунак, в свою очередь, объявит о расширении подготовки украинских военнослужащих на море и в воздухе, в том числе пилотов истребителей и морских пехотинцев. За последние полгода Великобритания обучила 10 тыс. военнослужащих, в 2023-м планируется подготовить еще 20 тыс. человек.
«Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку — от солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, обеспечив Украину вооруженными силами, способными защищать ее интересы в будущем. Это также подчеркивает нашу приверженность не только предоставлению военной техники в краткосрочной перспективе, но и долгосрочному обязательству стоять плечом к плечу с Украиной», — отметил Сунак.
Впрочем, пользователи Twitter не оценили «душевной» встречи двух лидеров. Некоторые обратили внимание на неоднозначную обстановку на фотографии, а другие обвинили Зеленского и Сунака в проведении ошибочного политического курса.
«Мы все знаем это чувство, когда один идет на поцелуй, а другой — на объятия в конце свидания. Так неловко», — иронично отреагировала на снимок Olivia G.
«Я увидела это фото в своей ленте и подумала, что это реклама последнего гей-фильма Netflix», — поддержала Miss Jo.
«Два мерзких человека, мошенники. Один — фальшивый премьер-министр, не избранный на должность, другой — актер. Оба подводят свои страны», — был категоричен krisswfc69.
Еще один комментатор высмеял частые просьбы Зеленского к западным партнерам предоставить Украине больше военной помощи. Пользователь с ником Paul Cyclops опубликовал фотографию политика с телефоном в руке и сопроводил ее шутливой подписью: «Отлично, Сунак, теперь мне нужен только трехзначный номер с обратной стороны карты».
Ранее Sky News сообщил, что боеприпасы армии Великобритании на исходе, а денег на оборону страны нет, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. Подробнее читайте в нашей статье.