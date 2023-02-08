«Реклама гей-фильма Netflix». В Сети высмеяли неловкие объятия Зеленского и Сунака

По данным украинских СМИ, 8 февраля запланировано выступление Зеленского перед парламентом. Также он будет наблюдать за маневрами ВСУ, которые они проводят на британских военных базах. В Соединенное Королевство военные прибыли на прошлой неделе, чтобы научиться управлять танками Challenger 2 — 14 боевых машин этого типа Киев поучит до конца марта.