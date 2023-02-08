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Два населенных пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Общество
Два населенных пункта в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Жители поселка Теткино и села Попово-Лежачи в Курской области остались без света, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Это произошло после обстрела со стороны ВСУ. В результате действий украинских боевиков была повреждена подстанция в Теткино.

«По предварительной информации пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения», — рассказал Старовойт.

Всего очевидцы насчитали восемь прилетов снарядов. Соответствующей информацией губернатор Курской области поделился в своем Telegram-канале.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"