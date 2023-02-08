Небензя на Совбезе ООН озвучил главные условия для урегулирования украинского конфликта

Ликвидация угрозы со стороны Украины должна стать основой для урегулирования конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Дипломат на Совбезе Организации назвал план Киева по урегулированию нереализуемым. По его словам, главным условием должно стать отсутствие угрозы со стороны Украины для России. Это также касается русского языка и культуры.
Ранее высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что пока невелики шансы урегулирования украинского конфликта путем переговоров. По ее словам, сейчас продолжает преобладать военная логика, информировал телеканал «360».