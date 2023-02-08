Газета «Ульяновск сегодня» стала новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот»

Им стала газета «Ульяновск Сегодня». Корреспонденты издания освещают не только региональные события, но и рассказывают читателям, что происходит в стране. Исполняющий обязанности директора и главного редактора газеты «Ульяновск сегодня» Игорь Демин выразил надежду на плодотворное сотрудничество с Медиагруппой «Патриот».