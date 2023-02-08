Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада взяла интервью у французского журналиста Адриана Боке, который рассказал о продолжающихся угрозах со стороны Службы безопасности Украины (СБУ).
Боке стал свидетелем военных преступлений Киева в Донбассе и рассказал о них, после чего СБУ осенью 2022 года организовало покушение на жизнь журналиста в Стамбуле, пишет Федеральное агентство новостей.
В настоящее время работник СМИ продолжает получать угрозы от агентов СБУ и некоторых официальных представителей Украины.
«Я их главная мишень, так как я западный журналист, поддерживающий российскую точку зрения, и самое главное, эксперт по баллистике, который идентифицирует западное оружие, используемое на Донбассе», — рассказал Боке в интервью ФБР.
Теперь журналист проявляет особую осторожность в работе. По словам Боке, он не ведет прямые репортажи и очень внимательно проверяет всех пишущих ему людей, чтобы удостовериться, что это работники СМИ.