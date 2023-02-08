Путин: ситуация в Афганистане после ухода американской армии лучше не становится

По словам российского лидера Владимира Путина, Москва не заинтересована в том, чтобы на южных границах страны возникали какие-либо точки напряжения. В настоящее время на территории Афганистана Аль-Каида✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжает наращивать свой военный потенциал, подчеркнул глава государства.