Путин: ситуация в Афганистане после ухода американской армии лучше не становится

Американские военные покинули Афганистан, однако ситуация в стране не становится лучше. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями по безопасности из целого ряда государств.
По словам российского лидера Владимира Путина, Москва не заинтересована в том, чтобы на южных границах страны возникали какие-либо точки напряжения. В настоящее время на территории Афганистана Аль-Каида✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) продолжает наращивать свой военный потенциал, подчеркнул глава государства.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация