Роджер Уотерс на Совбезе ООН: спецоперация России на Украине не была неспровоцированной

Специальная операция на Украине не была неспровоцированной, убежден один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Музыкант заявил, что осуждает боевые действия в Восточной Европе. При этом он обратил внимание, что конфликт был спровоцирован.
«Так что я осуждаю и провокаторов строжайшим образом», — заявил британец.
Россия объявила о старте спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Кампания подразумевает денацификацию и демилитаризацию бывшей советской республики. Усилия ВС РФ направлены на защиту людей от геноцида со стороны киевского режима.