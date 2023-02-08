«Какое разочарование». Бежавшему из РФ Назарову предрекли провал гастролей в Израиле

Напомним, на протяжении почти года после начала спецоперации Дмитрий Назаров с женой Ольгой не привлекали внимания к своей позиции по поводу происходящего. Пока в конце декабря актер не дал скандальное интервью, после которого и последовало решение художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского об их немедленном увольнении, и последующий отъезд семейной пары из РФ в Израиль.