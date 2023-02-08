«Какое разочарование». Бежавшему из РФ Назарову предрекли провал гастролей в Израиле

Гастроли, которые пытается организовать в Израиле актер Дмитрий Назаров, которого вместе с женой с позором уволили из МХТ имени Чехова за публичные антироссийские высказывания, неизбежно провалятся. В этом уверены россияне, полностью разочаровавшиеся в некогда любимом артисте.
Как сообщает информагентство «Народные Новости», перебравшись в Израиль, Дмитрий Назаров решил зарабатывать там исполнением шлягеров и баллад антироссийского содержания. Помогать ему в этом будут супруга Ольга и гитарист Дмитрий Купцов.
В интернете уже распространяются афиши с расписанием концертов бывшего шеф-повара из популярного в РФ сериала «Кухня» и продаются билеты на его выступления, цена на которые составляет 5,5 тысяч рублей.
Россияне, однако, уверены, что затея актера с исполнением баллад под гитару на чужбине обречена на неудачу.
В соцсетях Дмитрия Назарова уже сравнивают с другим певцом под гитару – Семеном Слепаковом. Тот также лишился благосклонности соотечественников за резкую критику Родины и специальной военной операции на Украине, и теперь пытается концертировать в Израиле, вплетая в свои выступления антивоенные призывы и фразы на иврите.
«Уважаемый мною был актер, а теперь противно на него смотреть, – с сожалением отмечают русскоязычные интернет-пользователи. – Стыдно за таких "русских" и за подобные песенки тоже. Назарову надо бы доехать и посмотреть, как там российские военные всех национальностей держат строй и за русских людей жизни свои кладут, пока тут некоторые в веселых сериалах снимаются».
Как напоминают коммментаторы, Назаров, получивший от страны столько благ, эту же страну поливает грязью и оскорбляет ее граждан только за то, что те имеют противоположную точку зрения. Это, по их мнению, просто мерзко.
«Далек от народа "народный артист". Навсегда забыть его имя. Боже! Какое разочарование. Хороший актер был, – пишут простые люди. – Предатели были во все времена. Тяжелая ситуация в стране оголяет гнилые стороны человеческой души! Хочется много сказать в сторону Назарова, но ни одного приличного слова на ум не приходит!»
Также россияне выражают надежду на то, что беглого артиста «не прибьет» со временем обратно к российским берегам. По их мнению, пусть он «на здоровье» покоряет Израиль и помнит, что в России он больше никому не нужен.
А в России, подчеркивают интернет-пользователи, важно больше не писать и не вспоминать ни о Назарове, ни о ему подобных, чтобы память о них ушла и они сгинули в безвестности.
«После стихов на 9 мая и про СВО он вызывает только отторжение. Глупость человеческая воистину не имеет предела. Флаг ему в руки. Теперь звезда "Кухни" будет готовить форшмак», – напутствуют артиста бывшие поклонники.
Напомним, на протяжении почти года после начала спецоперации Дмитрий Назаров с женой Ольгой не привлекали внимания к своей позиции по поводу происходящего. Пока в конце декабря актер не дал скандальное интервью, после которого и последовало решение художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского об их немедленном увольнении, и последующий отъезд семейной пары из РФ в Израиль.
Во время того интервью Назаров при горячей поддержке супруги резко раскритиковал решения российских властей, в частности, касающиеся проведения спецоперациии на Украине. Именно после того, как артист сам привлек повышенное внимание к своей позиции, выяснилось, что он уже на протяжении долгого времени негативно и оскорбительно отзывался об СВО в своем микроблоге.