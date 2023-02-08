«Заказуха» или казус белли. Как США организовали взрывы на «СП» и каким будет ответ России

За взрывами на газопроводах «Северный поток», произошедшими в конце сентября прошлого года, стоят США: этим летом водолазы американских ВМС заложили под трубопроводы взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Об этом пишет лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье, опубликованной на сайте Substack.
Для России это известие не стало откровением. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Вашингтон и НАТО и не скрывали своих намерений, бахвалясь на весь мир о желании уничтожить гражданскую инфраструктуру, по которой Европа получала российские энергоресурсы.
Как это было: версия Херша
Ссылаясь на неназванный источник, знакомый с деталями операции, журналист утверждает, что решение совершить атаку «СП» якобы принял лично президент США Джо Байден, правда, не сразу. Этому предшествовали засекреченные дискуссии с командой по национальной безопасности, продолжавшиеся более девяти месяцев.
В большей степени властей заботил вопрос о том, как выполнить миссию, не оставив при этом улик. Координировал подготовку к диверсиям советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан: в декабре 2021 года (за два месяца до начала СВО) он созвал совещание недавно сформированной межведомственной группы и поручил ей разработать план.
Со слов Херша, обсуждались разные варианты. ВМС США предложили использовать современную подлодку для прямого нападения на трубопровод, а военно-воздушные силы рассматривали возможность сбросить бомбы с дистанционным подрывом. ЦРУ же указывало, что это должно быть сделано тайно, ведь если бы атака привела к Вашингтону, «это был бы акт войны», отметил источник.
Сценарий с участием водолазов тоже не вызывал доверия: воды Балтийского моря усиленно патрулировались российским флотом, к тому же там не было нефтяных вышек, которые можно было бы использовать как прикрытие. Сотрудники некоторых ведомств предупреждали, что глупая затея может обернуться «политическим кошмаром» для Нового Света.
Однако 7 февраля Байден встретился в Вашингтоне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который после недолгих колебаний встал на сторону американцев. На итоговой пресс-конференции хозяин Белого дома пригрозил, что в Европе «не будет никакого» газопровода «Северный поток — 2» в случае начала боевых действий России на Украине.
«Специалисты по планированию знали, что им придется отправиться в Норвегию. Они ненавидели русских, а в норвежском флоте было полно превосходных моряков и водолазов, которые имели опыт многих поколений в высокодоходной глубоководной разведке нефти и газа», — говорится в статье.
Сделка с Вашингтоном была выгодна и Осло, так как подрыв «СП» позволил бы ему продавать гораздо больше своего природного газа в Европу. В марте несколько членов американской группы встретились с представителями норвежской секретной службы и военно-морского флота, обсудив ключевой вопрос — где именно в Балтийском море лучше всего заложить взрывчатку.
Нужное место нашли довольно быстро. Речь идет о мелководье недалеко от датского острова Борнхольм, где газопроводы проходили на расстоянии около 2 км друг от друга по морскому дну глубиной 80 метров. Задача водолазов заключалась в том, чтобы спуститься с минного тральщика класса «Альта» и установить заряды C4 на 48 часов четырех трубах с бетонными защитными крышками.
«Это была бы утомительная, трудоемкая и опасная работа, но воды у острова Борнхольм имели еще одно преимущество: здесь не было сильных приливных течений, которые значительно усложнили бы задачу водолазов», — пишет Херш.
Остаться незамеченными водолазам ВМС США позволили бы ежегодные учения НАТО в Балтийском море Baltops-22. Но внезапно американские власти передумали, посчитав, что двухдневная отсрочка для подрыва «СП» слишком мала и сразу укажет на причастность Вашингтона. Тогда на помощь пришел норвежский самолет наблюдения P8, который сбросил гидролокационный буй, распространивший сигнал сначала на «Северный поток — 2», а затем — на «СП-1».
«Через несколько часов сработали мощные взрывные устройства C4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. Через несколько минут на поверхности воды можно было увидеть скопления газа метана, оставшегося в остановленных трубопроводах, и мир узнал, что произошло нечто необратимое», — резюмировал журналист.
Как ответит Россия
В США обвинения Херша уже опровергли. Представитель Белого дома Эдриенн Уотсон назвала его доводы «ложью и полной выдумкой», с аналогичным заявлением выступила и сотрудник ЦРУ Тэмми Торп. В беседе с «Политикой Сегодня» доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин не исключил, что информация может быть «типично фейковой», поскольку похожа на «заказуху».
«Тут работают спецслужбы ведущих стран НАТО, я думаю, что и наши тоже как-то участвуют [в расследовании], и до сих пор ни у кого никаких версий не было. Все сошлись на том, что это, скорее всего, был террористический акт, был осуществлен подрыв, но каких-либо улик, говорящих о том, что [взрывчатку] заложили американцы по личному распоряжению Байдена, а взорвали норвежцы — нет», — подчеркнул эксперт.
Впрочем, авторы Telegram-канала «Последний инсайдер» полагают, что публикацию от журналиста уровня Херша «под ковер не заметешь». В прошлом публицист опубликовал большое расследование об устроенной американскими военными бойне в Сонгми во Вьетнаме, а также первым сообщил о пытках иракцев в тюрьме Абу-Грейб в 2004-м.
«В адрес Норвегии последуют как дипломатические, так и (тихо, в море) военные меры. С США же отныне коммуницировать не с руки: уважающие себя государства с пиратами и террористами переговоров не ведут», — убеждены эксперты.
«Все и так знали, что это американцы и британцы взорвали. Но детали, подтверждающие виновников теракта тоже важны», — подчеркнул политолог Сергей Марков.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не стал комментировать публикацию Херша. Он признался, что не располагает информацией о том, кто мог организовать эти теракты.
В октябре Германия начала собственное расследование произошедшего на «СП». Одна из версий состоит в том, что газопровод могло взорвать «западное государство», чтобы обвинить в этом Россию. В конце 2022 года экс-глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Август Ханнинг допускал, что к атаке могут быть причастны США, Украина, Польша и Великобритания.