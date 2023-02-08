«Заказуха» или казус белли. Как США организовали взрывы на «СП» и каким будет ответ России

В большей степени властей заботил вопрос о том, как выполнить миссию, не оставив при этом улик. Координировал подготовку к диверсиям советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан: в декабре 2021 года (за два месяца до начала СВО) он созвал совещание недавно сформированной межведомственной группы и поручил ей разработать план.