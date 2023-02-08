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Мэр Парижа предложила сборной России войти в состав команды беженцев на ОИ-2024

Спорт
Мэр Парижа предложила сборной России войти в состав команды беженцев на ОИ-2024

Мэр Парижа Анн Идальго рассказала, в каком статусе должны выступить спортсмены из России на Олимпиаде 2024 года.

Анн Идальго считает, что спортсмены из РФ не должны быть допущены к летним Олимпийским играм 2024 года в нейтральном статусе. Соответствующее мнение мэр Парижа озвучила в эфире France Info, предложив россиянам альтернативный вариант.

«Есть спортсмены-диссиденты. Они соревнуются по флагом команды беженцев. Выступление же под нейтральным флагом было последствием допинг-скандала. Я не сторонник этого варианта», — заявила Идальго.

Летняя Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участники турнира разыграют медали в 32-х видах спорта.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"