Артем Дзюба и Игорь Смольников получили игровые номера в «Локомотиве»

Новички «Локомотива» Артем Дзюба и Игорь Смольников выбрали себе игровые номера.
Лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Артем Дзюба будет выступать за «Локомотив» под седьмым номером. Об этом стало известно после публикации в социальных сетях фото с презентации нападающего и его бывшего одноклубника Игоря Смольникова. Защитник взял себе восьмой игровой номер.
В ближайшее время «Локомотив» должен официально объявить о переходе двух бывших футболистов «Зенита». По неофициальной информации, Дзюба и Смольников, которые являются свободными агентами, заключат контракты до конца сезона-2022/23.