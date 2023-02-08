Артем Дзюба и Игорь Смольников получили игровые номера в «Локомотиве»

Лучший бомбардир в истории чемпионатов России по футболу Артем Дзюба будет выступать за «Локомотив» под седьмым номером. Об этом стало известно после публикации в социальных сетях фото с презентации нападающего и его бывшего одноклубника Игоря Смольникова. Защитник взял себе восьмой игровой номер.