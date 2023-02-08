Пригожин: на войне святы только бойцы, а руководство должно нести полную ответственность перед народом

Бизнесмен подчеркнул, что нужно запретить «трясти грязным бельем людей» из числа бывших заключенных, которые сражались за Родину наравне с кадровыми военными. Предприниматель также считает, что поправки должны касаться только обычных бойцов, но оставлять поле для критики руководителей добровольческих подразделений. К их числу Пригожин причислил себя и напомнил, что на поле боя «святы только бойцы», а их руководство должно нести полную «ответственность перед народом».