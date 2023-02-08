Пригожин: на войне святы только бойцы, а руководство должно нести полную ответственность перед народом

Госдума готовит законопроект о запрете дискредитации добровольцев — участников спецоперации на Украине. Бизнесмен Евгений Пригожин выразил признательность депутатам, но внес предложение к поправкам.
Ранее Пригожин просил о принятии подобного законопроекта в открытом письме к председателю Государственной думы Вячеславу Володину.
«Первое, поправок пока я не видел, но я благодарен, что уважаемые люди в Госдуме занимаются этим законопроектом», — отметил Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что нужно запретить «трясти грязным бельем людей» из числа бывших заключенных, которые сражались за Родину наравне с кадровыми военными. Предприниматель также считает, что поправки должны касаться только обычных бойцов, но оставлять поле для критики руководителей добровольческих подразделений. К их числу Пригожин причислил себя и напомнил, что на поле боя «святы только бойцы», а их руководство должно нести полную «ответственность перед народом».
Ранее депутат Василий Пискарев сообщил, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции продолжает работать над законодательной инициативой о введении ответственности за дискредитацию добровольцев.