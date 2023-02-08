«Мы имеем право»: петербурженка решила бороться с халатностью аппарата Беглова через суд

Общественница и адвокат из Санкт-Петербурга Ирина Баханович обратилась в суд с целью побороть халатность местных чиновников. Она подала иск к губернатору Александру Беглову и Комитету по благоустройству.
Петербурженка, обеспокоенная качеством уборки улиц от снега, поняла, что жалобы на порталах не принесут ожидаемого эффекта. Поэтому она перешла к более решительным мерам.
«Губернатор представлен в ответчиках исключительно потому, что он сам неоднократно заявлял, что руководитель отвечает за своих подчиненных. Я хочу признать незаконным бездействие вышеуказанных лиц. Мы имеем право передвигаться по чистому городу», — подчеркнула Баханович, слова которой приводит Федеральное агентство новостей.
Рассмотрение искового заявления запланировано на 20 февраля. Заседание было перенесено для отработки возражений, представленных стороной ответчика.