«Армия Украины рухнет». Подберезкин намекнул, когда может произойти перелом в СВО

Как сообщил телеканалу Sky News источник в оборонном ведомстве, если бы британская армия начала боевые действия, имеющихся запасов боеприпасов хватило бы ей лишь на несколько дней. При этом в рамках военного блока НАТО Лондон должен для «укрепления обороны перед российской угрозой» выставить 30 тысяч солдат. Но у него есть лишь 5-10 тысяч обученных военных, а на то, чтобы собрать и предоставить союзникам 30-тысячную боевую дивизию британцам потребуется не менее десяти лет.