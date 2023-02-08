«Армия Украины рухнет». Подберезкин намекнул, когда может произойти перелом в СВО

Заявления украинских пропагандистов о якобы скорой победе ВСУ – это откровенная грубая ложь. Никаких оснований для того, чтобы рассчитывать на победу у украинской стороны нет. Напротив, украинская армия будет испытывать все большую нехватку оружия и боеприпасов, и в конце концов уже к концу марта под натиском российских войск она просто рухнет.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Ранее американское издание Financial Times сообщило, что украинский конфликт грозит Европе разрывом цепочек поставок боеприпасов. Европейские страны, передавая вооружения Киеву, истощают собственные национальные оружейные запасы, и теперь промышленность пытается исправить это, наращивая производство.
«Резкий переход на военные рельсы создает кризис цепочки поставок в Европе... темпы спроса на боеприпасы и взрывчатые вещества превращаются в испытание промышленных производственных мощностей Европы», – цитирует РИА Новости отрывок из статьи FT.
При этом глава норвежской компании Nammo, производящей боеприпасы, Мортен Брандтсег сообщил, что украинские войска за один день выстреливают порядка 5-6 тысяч артиллерийских снарядов, то есть используют средний годовой заказ на боеприпасы одной европейской страны.
Комментируя эти данные, Алексей Подберезкин выразил уверенность в том, что украинская армия будет испытывать все острее ощущать недостаток боеприпасов.
«Я считаю, что все эти проблемы приведут к тому, что не выдержит оборона Украины и рухнет их армия под натиском наших вооруженных сил где-то к концу марта. На той стороне все очень непросто, – подчеркнул эксперт. – Эти 5-6 тысяч снарядов, которые ВСУ нужны в день – это желаемое число, у них оно стремительно сокращается. Как и количество стволов: танковый ствол рассчитан на 100–200 выстрелов, артиллерийский – максимум на 1000, их тоже менять надо. Ни того, ни другого на Украине нет».
Таким образом, для заявлений о скорой победе украинской армии, которые регулярно раздаются из Киева, нет никаких оснований. Они делаются исключительно в целях пропаганды.
«Это, мягко говоря, грубая ложь. Когда на фронте ничего не получается, они начинают в эфире изощряться, выдумывают какую-то ерунду», – заключил политолог.
Напомним, ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что у страны нет денег на оборону, и при этом боеприпасы британской армии на исходе.
Как сообщил телеканалу Sky News источник в оборонном ведомстве, если бы британская армия начала боевые действия, имеющихся запасов боеприпасов хватило бы ей лишь на несколько дней. При этом в рамках военного блока НАТО Лондон должен для «укрепления обороны перед российской угрозой» выставить 30 тысяч солдат. Но у него есть лишь 5-10 тысяч обученных военных, а на то, чтобы собрать и предоставить союзникам 30-тысячную боевую дивизию британцам потребуется не менее десяти лет.