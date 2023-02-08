С Новым Годом!

Зеленский запланировал поездку в Париж после визита в Лондон 8 февраля

Политика
Зеленский запланировал поездку в Париж после визита в Лондон 8 февраля

Украинский президент Владимир Зеленский собирается отправиться в Париж после посещения Лондона. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой источники, осведомленные о графике лидера бывшей советской республики.

По информации СМИ, лидер Украины прибудет в столицу Франции вечером 8 февраля. Ожидается, что он проведет встречу с президентом принимающей страны Эммануэлем Макроном.

Самолет Зеленского в среду утром приземлился в аэропорту Лондона. Там он встретился с британским премьер-министром Риши Сунаком. Как сообщала местная пресса, в график украинского лидера также включен прием у короля Карла III.

#зеленский #Украина #франция

Трансляция медиагруппы "Патриот"