Минсельхоз расширит налоговые льготы для рыбной отрасли

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Министерству сельского хозяйства РФ доработать реестр рыбной продукции, производителям которой можно рассчитывать на получение налоговых преференций.
Как информирует сетевое издание «Деловой мир», со ссылкой на РБК, прежде всего поддержку от государства получат компании, обеспечивающие российский рынок готовыми рыбным продуктами. Данная поддержка будет осуществляться в виде расширения налоговых льгот.
По словам Абрамченко, 7 февраля она принимала участие в совещании, на котором непосредственно рассматривался вопрос об утверждении списка видов рыбной продукции, производители которых будут иметь право на вычет по оплате сборов за пользование водными биоресурсами.