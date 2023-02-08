Не до Украины. Как речь Байдена в Конгрессе разделила США на «нормальных и безумных»

Президент США Джо Байден выступил с ежегодным обращением к Конгрессу, которое разделило американское общество на два лагеря: одни посчитали выступление демократа чуть ли не лучшим за все время его правления, другие же обвинили его в «сумасшествии» и предательстве простых граждан.
В ходе своей речи глава государства заявил, что спецоперация на Украине стала «испытанием на века» для Америки и мира в целом, но Вашингтону удалось объединить НАТО и выстроить «глобальную коалицию» для противодействия этому конфликту.
Эксперты убеждены, что столь пафосный тон был задан Байденом не случайно: судя по всему, именно его кандидатуру Демпартия решила выдвинуть на президентских выборах в 2024 году — и, хотя американский лидер еще не объявлял о своем желании переизбраться на второй срок, в Белом доме его положительного решения ждут со дня на день.
О чем говорил Байден
Традиционное для США послание «О положении страны» Байден начал с громких слов о том, что сегодня американские власти оказались в «переломной точке»: от их текущих решений будет зависеть дальнейший курс развития страны и мира «на предстоящие десятилетия». По мнению президента, такие моменты выпадают на долю лишь некоторых поколений.
Видимо, то же самое он пытался сказать и об инфляции, которая в минувшем году стала проблемой для всех стран. Ее причину хозяин Белого дома увидел в пандемии коронавируса и, разумеется, конфликте на Украине, нарушивших цепочки поставок энергоносителей и продовольствия. Впрочем, США сейчас находятся «в лучшем положении», чем любое другое государство, заверил Байден.
«Здесь у нас цены на бензин снизились на 1,5 доллара за галлон в сравнении с пиком. Снижаются темпы продовольственной инфляции. Инфляция замедляется каждый месяц за последние полгода в то время, как зарплаты выросли», — похвастался американский лидер.
По итогам декабря 2022 года инфляция в США составила 6,5% — это минимум с осени 2021-го, когда было зафиксировано 6,2%. Главной причиной замедления роста цен аналитики назвали снижение стоимости топлива. Но рано радоваться не приходится: инфляция все еще сильно опережает целевое значение Федеральной резервной системы (ФРС) в размере 2%.
Чтобы завершить восстановление экономики США, члены Республиканской партии должны работать вместе с демократами, считает Байден. Он напомнил о временах, когда «ослам» приходилось действовать в одиночку, но две политсилы «снова и снова» объединялись, несмотря на расхождение во мнениях.
В этой связи он призвал законодателей поднять потолок госдолга без предварительных условий — это позволит предотвратить «экономическую катастрофу» в стране. Кроме того, политик поручил «раз и навсегда» ввести минимальный размер налогов для миллионеров и запретить оборот штурмового оружия.
Впрочем, довольно быстро весь «объединительный» пафос его речи куда-то улетучился: Байден не преминул вставить палки в колеса республиканцам, которые на промежуточных выборах в Конгресс завоевали большинство в Палате представителей, и обвинил их в том, что они пытаются урезать программы медицинского и социального страхования вместо того, чтобы поднять налоги для богатых.
«Некоторые из моих друзей-республиканцев хотят взять экономику в заложники», — начал было Байден, за что тут же был освистан представителями партии, которые стали возмущенно размахивать руками, качать головами и выкрикивать слово «Лжец».
Что так раззадорило Байдена, решившего пойти с боем на «слонов», сказать трудно. Не исключено, что масла в огонь подлила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин — давняя сторонница экс-президента США Дональда Трампа. За несколько часов до выступления нынешнего главы государства она прогулялась по Капитолию с большим белым шаром в руках, напоминающим китайский аэростат, недавно сбитый США над Атлантическим океаном.
Остроумие республиканки пришлось по душе далеко не всем конгрессменам, даже включая однопартийцев Тейлор Грин. Последняя в ответ оправдывалась: «Это всего лишь воздушный шарик». Но Байден воспринял шутку слишком близко к сердцу и в своем послании жестко прошелся по Китаю, пригрозив, что США не оставят без ответа посягательства на свой суверенитет.
«До того, как я пришел к власти, ситуация складывалась так, что КНР наращивала свою мощь, а роль Америки в мире снижалась. Теперь этого нет. Уже нет. Я ясно дал понять председателю Си [Цзиньпину — прим. ред.], что мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту», — констатировал он.
Байден добавил, что победа над КНР в конкурентной борьбе сплотит США, но при этом Вашингтон настроен на работу с Пекином в тех сферах, «где это возможно», ради продвижения интересов страны и мира в целом. Того же нельзя сказать о России и ее действиях на Украине, в противодействии которым американские политические силы сохраняют единство.
«Америка едина в нашей поддержке Украины. Мы будем с вами столько, сколько потребуется. США работают во имя большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду. Мы вели за собой. Мы объединили НАТО и создали глобальную коалицию», — убежден глава государства.
В конце своего обращения Байден пообещал США возвращение былого величия и отчаянно воззвал к обеим сторонам Палаты представителей: «Дайте мне выполнить мою работу!» Но республиканцы оставили его просьбу без внимания и единой толпой устремились к выходу, тогда как демократы выстроились в очередь, чтобы пожать руку президенту. Видимо, объединить расколотый Конгресс хозяину Белого дома пока не удалось.
Двойная ставка на сумасшествие
Остались каждый при своем и в американском обществе. Журналисты, поддерживающие Демпартию, а именно Николас Кристоф из The New York Times, Сюзан Глассер из The New Yorker и Вульф Блитцер из CNN высоко оценили выступление Байдена, назвав его лучшим за все время двухлетнего президентства. С этим согласилась и писатель Кейт Бойкин: «Я слежу за Байденом с 1987 года, это была лучшая речь, с которой он выступал».
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси с гордостью отметила, что Байден «очень тесно» связан с американским народом на эмпатическом уровне: будучи «визионером, провидцем и знатоком», он дает взвешенные оценки, имеет «стратегический склад ума» и знает, как довести работу до конца.
«Я надеюсь, он пойдет на переизбрание, и я уверена, что демократы, все, как один, его поддержат в этом», — заявила она в интервью CNN.
Позицию республиканцев доверили высказать губернатору Арканзаса Саре Хакаби Сандерс, ранее работавшей пресс-секретарем в администрации Дональда Трампа. По ее мнению, Байден и демократы «провалились», поскольку сделали «двойную ставку на сумасшествие» — теперь линия водораздела в Америке пролегает между нормальными людьми и безумными.
Не остался в стороне и сам Трамп. В своей соцсети Truth Social предшественник Байдена обратил внимание, что демократ приписывает себе успехи за вещи, которые сначала делала республиканская администрация.
«Он выглядит очень злым, кричит в микрофон как раз в тот момент, когда пытается призвать к единению. Может быть, кому-то стоит подняться на трибуну, хлопнуть его по плечу и сказать: “Остынь!”» — написал Трамп.
Очевидно, что лояльные демократам издания пытаются придать особую значимость байденовской речи, но она не возымеет никакого реального эффекта среди простых американцев, полагает финансовый эксперт Мартин Хатчинсон. Виной тому — попытка президента использовать популистскую риторику, которая не имеет ничего общего с реальностью, добавил аналитик Сэм Хуссейни.
Байден в уязвимом положении
Примечательно, что нынешнее обращение Байдена к нации содержало всего лишь четыре упоминания президента РФ Владимира Путина, тогда как в прошлом году он вспоминал российского лидера 30 раз. По мнению некоторых экспертов, это косвенно подтверждает, что Украина и ее проблемы постепенно отходят для США на второй план.
Во внешней политике действующая администрация по-прежнему делает ставку на то, чтобы быть на стороне Киева, но единственное, чего демократы не могут гарантировать своим украинским коллегам, это вечной поддержки, согласился российский сенатор Алексей Пушков.
«Американцы всегда уходят, когда убеждаются, что победа невозможна. Так они бросили Афганистан, так ушли из Вьетнама. Потом говорят — эти долгие войны были ошибкой. Весьма вероятно, что и опасные маневры Байдена на грани военного конфликта с ядерной державой будут в итоге объявлены крупной ошибкой. Не сразу. Но будут», — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в США не за горами президентские выборы, а рейтинги Байдена сейчас самые низкие за все время правления, обратил внимание шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов: лишь 41% американцев одобряют его работу, тогда как 65% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Не хотят видеть его следующим главой государства три четверти жителей, тем более, что под конец второго срока ему будет уже по 90 лет.
«Но Байден все равно собирается идти на второй срок. И, хоть в американском обществе имеется запрос на смену поколений, ее пока может не произойти. А 2024 год может стать повторением 2020 — с новым противостоянием Байдена и Трампа. Только в этот раз уже Байден будет в уязвимом положении — оправдывающимся за все неурядицы в США», — рассуждает политолог-американист Малек Дудаков.
По мнению вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, в ходе своего выступления Байдену следовало ответить на самые острые вопросы, все чаще звучащие от американского общества: ради чего власти тратят «гигантские средства» на конфликт за тысячи километров от США, зачем они поставили страну на грань ядерного конфликта и обострили мировой кризис до предела?
«Именно этим людям Байден и объясняет, опять же, в стилистике советского руководства, что дело не в Украине, а в защите мирового социализма демократии, и прочих громких вещах. Ну а когда "защитят демократию" на Украине, возьмутся за Китай, победа над которым, мол, "должна сплотить всех нас"», — резюмировал Косачев.
5 февраля американские ВВС сбили китайский аэростат над Атлантическим океаном под предлогом того, что «шпионский» зонд занимался наблюдением за стратегическими объектами страны. Подробнее о том, как Пекин ответит Вашингтону, читайте в нашей статье.