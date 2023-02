Не до Украины. Как речь Байдена в Конгрессе разделила США на «нормальных и безумных»

Остались каждый при своем и в американском обществе. Журналисты, поддерживающие Демпартию, а именно Николас Кристоф из The New York Times, Сюзан Глассер из The New Yorker и Вульф Блитцер из CNN высоко оценили выступление Байдена, назвав его лучшим за все время двухлетнего президентства. С этим согласилась и писатель Кейт Бойкин: «Я слежу за Байденом с 1987 года, это была лучшая речь, с которой он выступал».