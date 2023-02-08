«Боюсь за твое психическое здоровье»: Пригожин ответил журналисту Wall Street Journal, интересующемуся деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке

Предприниматель Евгений Пригожин назвал чушью вопросы журналиста американского издания Wall Street Journal о деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке.
Бизнесмен усомнился в психическом здоровье автора вопросов и призвал иногда читать материалы коллег из Великобритании. Пригожин подчеркнул, что содержание обращения журналиста WSJ указывает на его некомпетентность в данной теме.
«Бенуа, дружище, я тебя прошу, только без обид. Ты назадавал столько чуши и смешал столько всего несовместимого, что я боюсь за твое психическое здоровье. Какая сейчас каша в твоей голове. Боюсь тебя расстроить, но мне кажется, что Wall Street Journal застрял в юрском периоде. Буквально вчера The Financial Times, если ты не в курсе, это британское издание, опубликовали статью о ЧВК "Вагнер", где многое похоже на правду. Кроме последней части, где они рассказывают про мое финансовое обогащение», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».
В заключение Пригожин вспомнил слова своего дедушки и посоветовал журналисту обратиться к представителям Financial Times, которые ответят на многие вопросы.
«Как говорил мой дедушка: "Чтоб я так жил, как у них написано". Эту статью написали Дэвид Пиллинг и Андрес Шипани. Обратись к ним, и они ответят тебе на многие вопросы», — резюмировал бизнесмен.
Евгений Пригожин не первый раз получает глупые вопросы от журналистов. До этого непрофессионализм продемонстрировал сотрудник издания Politico. Пригожин посоветовал обозревателю не позорить свое СМИ.