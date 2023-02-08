Власти Франции примут решение по участию россиян в ОИ-2024 предстоящим летом

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что власти страны не будут учитывать рекомендации МОК, принимая решение по допуску россиян и белорусов к парижской Олимпиаде. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга в Елисейском дворце.