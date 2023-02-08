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Власти Франции примут решение по участию россиян в ОИ-2024 предстоящим летом

Спорт
Власти Франции примут решение по участию россиян в ОИ-2024 предстоящим летом

Французские власти примут окончательное решение по участию россиян в парижской Олимпиаде летом 2023 года.

Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран сообщил, что власти страны не будут учитывать рекомендации МОК, принимая решение по допуску россиян и белорусов к парижской Олимпиаде. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга в Елисейском дворце.

«Решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году. В этой связи решение должно быть принято летом. Никакого официального решения совместно с МОК еще вынесено не было», — отметил Веран.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участники ОИ-2024 разыграют медали в 32-х видах спорта.

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Трансляция медиагруппы "Патриот"